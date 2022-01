Vakcināciju pret Covid-19 līdz šim sākuši 70% iedzīvotāju

Atšķirībā no pērnā gada oktobra un novembra, kad pēc vakcinācijas sertifikāta virknē tautsaimniecības nozaru par noteikšanas obligātu daudzi cilvēki steidzās vakcinēties, patlaban primārās vakcinēšanās aktivitāte ir norimusi. Īpaši zema interese par primāro vakcināciju bija vērojama pirmssvētku un svētku laikā decembrī. Laikā no 20. līdz 26.decembrim pirmo poti saņēmuši tikai nedaudz vairāk kā 4600 cilvēki, bet pēdējā decembra nedēļā - 3883. Šīs nedēļas četrās darba dienās pie pirmās vakcīnas devas tikuši jau vismaz 3273 cilvēki.

Kopš 3.maija Latvijā vakcīnu pret Covid-19 var saņemt ikviens pieaugušais, kurš to vēlas, kopš 17.maija - arī pusaudži no 16 gadu vecuma, bet no 2.jūnija - arī pusaudži vecumā no 12 līdz 15 gadiem. 16.decembrī Latvijā tika sākta 5-11 gadus vecu bērnu potēšana pret Covid-19.