Doktorantūras studijās ASV man ir bijusi iespēja izlasīt vairākas interesantas grāmatas. Viena no tām ir akadēmiķa Valtera Rasela Mīda darbs Special Providence: American Foreign Policy and How It Changed the World. Grāmatas autors sniedz vēsturisku ieskatu četrās ārpolitikas tendencēs, kuras ir pastāvējušas Amerikas Savienotajās Valstīs jau kopš tās izveidošanās pirmsākumiem – 18. gadsimtā. Šīs tendences ir personificētas četros slavenos valstsvīros – 1) Aleksandrā Hamiltonā, 2) Vudro Vilsonā, 3) Tomasā Džefersonā un 4) Endrjū Džeksonā. Šo tradīciju mijiedarbība veicina Amerikas spēku.