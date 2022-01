11.septembra teroraktu rīkošanā apsūdzētais saņems kompensāciju no Lietuvas

Kā ziņots, ASV Senāts 2014.gada decembrī publiskoja ziņojumu par CIP slepenajiem aizturēšanas centriem. Cilvēktiesību aktīvisti uzskata, ka viens no ziņojumā minētajiem centriem, kas šai dokumentā dēvēts par "violeto centru", no 2004. līdz 2006.gadam atradies Antaviļos, netālu no Viļņas.