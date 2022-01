Kad izmeklētāji atklāja, ka Brēmaņa darbība Dubaijā ir beigusies ar lielāko finanšu afēru atjaunotās Ārlietu ministrijas (ĀM) vēsturē (vairāk šeit), noskaidrojās, ka dienesta laikā viņš paralēli bijis iesaistīts TUA tirdzniecībā. To izmeklēja atsevišķā kriminālprocesā, bet beigās Brēmani neapsūdzēja, Re:Baltica noskaidroja tiesībsargājošajās iestādēs. Lai gan TUA tirgošana notikusi, izmantojot dienesta stāvokli un Latvijas valsts simbolus, izmeklētāji uzskatīja, ka “tā bija neētiska, bet ne nelikumīga,” Re:Baltica teica izmeklēšanai tuvs avots.

Brēmanis Re:Baltica apgalvo, ka ar to nav nodarbojies, bet fakti rāda pretējo. ĀM toreizējā vadība, kas neizskaidrotu iemeslu dēļ ļāva viņam gandrīz trīs gadus ārzemēs darboties neuzraudzītam, arī par šo neesot zinājusi

Vēstules klientam Brēmanis sūta no privātā e-pasta, bet paraksta kā vēstniecības vadītājs. Viņš norāda bankas kontu AAE, kurā TUA pircējam jāiemaksā nauda. Tas pieder vēstniecības vietējā līgumdarbinieka sievai un izmantots afērās, par kurām Brēmani tiesā. Lai darījums neaizkavētos, Brēmanis bankai nosūta vēstuli uz vēstniecības veidlapas un ar tās zīmogu. Tajā viņš kā vēstniecības pagaidu vadītājs apliecina, ka Šadramam izrakstītais 55 000 eiro rēķins ir darījuma pirmā iemaksa, tas ir saskaņā ar visiem Latvijas likumiem un atbilst TUA programmas kritērijiem.

Tobrīd zelta vīzu Latvijā varēja iegūt, nopērkot noteiktas vērtības nekustamo īpašumu, ieguldot bankas kapitālā vai iegādājoties uzņēmumu daļas. TUA iegūšanai Šadramam pietiktu ar 55 000 eiro par Sorento daļām. Taču viņš to nezina, un darījuma komplektā tiek iekļauta arī Brēmaņa mātei piederoša zeme. Tās vērtība norādīta kā 40 000 eiro. Tas ir trīsreiz dārgāk nekā maksāts par līdzīgiem īpašumiem apkaimē, liecina Zemesgrāmatas dati.

Pēc pielaides zaudēšanas valsts noslēpumam ministrija viņu klusi atsauks uz Rīgu un 2017.gada janvāra beigās atbrīvos no dienesta.

Zelta vīzas Šadrama ģimenei Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde anulē nepilnu pusgadu pēc piešķiršanas. Iemesls – nauda par Sorento daļu iegādi pārskaitīta nevis no viņa konta, bet caur starpnieku (proti, Koziola – Brēmaņa organizēto kontu). Par to atļaujas piešķiršanas brīdī PMLP nav bijusi informēta. Tāpēc iestāde uzskata, ka ārzemnieks sniedzis nepatiesas ziņas, liecina Administratīvās apgabaltiesas spriedums viņa lietā, kur sūdzību iesniedza Sorento.

Tas tiesas spriedumā nav atrodams. Re:Baltica nav zināms, vai to zināja Latvijas iestādes, atņemot atļauju.

2020.gada ziemā pēc tam, kad tiesa noraidīja pārsūdzību par TUA atņemšanu, Šadrama pacietība beidzās. Tā kā sākotnējā piedāvājuma vēstulē bija minēts, ka, ja kas aizies greizi, viņš visu naudu dabūs atpakaļ, Šadrams Koziolam prasīja atdot naudu ar procentiem, pretējā gadījumā draudot ar civilām un krimināltiesiskām prasībām pret viņu un Brēmani. Tikai tad viņš uzzināja, ka arī it kā nopirktais zemes gabals viņam nepieder un Zemesgrāmatā arvien ir uz Brēmaņa mātes vārda.

2022.gada janvārī nekādas sūdzības ECT joprojām nav. Pāris dienu pēc tam, kad stājās spēkā spriedums par Šadramu TUA anulēšanu, Koziols no no Sorento īpašnieku saraksta pazuda (niecīgas daļas ir palikušas viņa rīkotājdirektoram). Šobrīd uzņēmums pieder vienam Latvijas pilsonim, kam tiesa liegusi rīkoties ar uzņēmuma daļām, Šadramam, četriem Pakistānas, diviem Ķīnas un diviem Saūda Arābijas pilsoņiem.

Uz vakariņām it kā negaidīti ieradās arī Šlesers. Tās izraisīja pamatīgu skandālu, jo ne Vējoņa kanceleja, ne ĀM vadība nespēja izskaidrot, kā prezidents kļuvis par “zelta vīzu” tirgoņu galda aksesuāru vakariņās. Pāris nedēļu pēc tām saūdu šeihs ar dēlu nopirka daļas Koziola Sorento un ieguva TUA.

Koziols sarakstē ar Re:Baltica (klātienes intervijai nepiekrita) paskaidroja, ka par liktenīgajām vakariņām neko nezinot un ar Šleseru biznesa viņam sen neesot. Brēmanim lūdzis iepazināt ar potenciāliem investoriem, jo viens no Latvijas vēstniecību uzdevumiem ir biznesa sakaru veicināšana.

Savas daļas Sorento pārdevis, kad sapratis, ka ieguldītos 350 000 eiro nozares krituma dēļ neatgūs. Sūdzību ECT neesot iesniedzis, jo TUA nozare iznīcināta politisku apsvērumu dēļ . Redzot, cik, pēc viņa vārdiem, pavirši un neieinteresēti tiesa skatījusi Šadrama lietu, sapratis, ka “politiski izlemtu jautājumu” tiesā uzvarēt nevarēs. Vairāki no ārzemniekiem, kam viņš pārdevis uzņēmuma daļas, tāpat kā Šadrams esot norēķinājušies caur trešo personu kontu – un saņēmuši TUA, ieskaitot minēto Saūda Arābijas šeihu un dēlu. Dažiem citiem uzņēmuma daļu pircējiem tās neesot izsniegtas, bet vairāk konkretizēt viņš nevarot (šo sīkāk noskaidrot nav iespējams, jo dati par TUA saņēmēju personībām nav publiski). “Man nesaprotamu iemeslu dēļ dažās situācijas tas tika akceptēts un dažās nē. Tā bija PMLP ierēdņu un laikam jau tās vadības nostāja,” raksta Koziols. Viņam nekas neesot Šadramam jākompensē, jo katra investīcija ir risks. Savukārt par to, ka darījumā iekļautā zeme pieder Brēmaņa mātei, viņš neko nezinot.

Šie divi nav vienīgie “zelta vīzu” darījumi, kuru kārtošanā dienesta laikā Brēmanis iesaistījies. LTV raidījums De Facto 2019.gadā vēstīja , ka īsi pirms tam, kad 2014.gadā ierobežoja “zelta vīzu” tirgošanu, Brēmanis par uzpūstu cenu pārdeva zemi Cēsīs Uzbekistānas pilsonim, kura dzīvesvieta bija Dubaija. Zemes kadastrālā vērtība bija 17 000 eiro, bet Brēmanis to pārdeva par 73 000. Arī viņam Brēmanis kārtojis iebraukšanas vīzu.

Pirmkārt, Šadrama sūdzībā Latvijas iestādēm minēts, ka 2016.gada beigās ar Koziolu viņu iepazīstināja Brēmanis kā Latvijas vēstniecības pagaidu vadītājs. To apliecina arī Koziols. No viņu sarakstes redzams, ka Brēmanis kārto visas šīs darījuma daļas, sākot no pirmās sarunas un beidzot ar uz vēstniecības veidlapas sniegtiem apliecinājumiem bankai, kam, par ko un kāpēc maksāts.