Pirms diviem gadiem piedzīvotais gadījums par pārbēdzēju no Ziemeļkorejas, kurš aizbēga uz dienvidiem un pēc kāda laika atbēga atpakaļ , no jauna aktualizēja stāstu par sarežģījumiem un pat diskrimināciju, ar ko sastopas daudzi ziemeļkorejieši, kuri, cerot uz labāku dzīvi, bēg uz Dienvidkoreju.

2022.gada 1.janvāra vakarā demilitarizētajā zonā, kas atdala abas Korejas, Dienvidkorejas karavīri pamanīja vīrieti. Sākotnēji nebija skaidrs, no kuras Korejas minētais cilvēks devies prom un kurā mēģinājis iekļūt. Dienu vēlāk Dienvidkorejas aizsardzības ministrija pavēstīja, ka robežas šķērsotājs ir pārbēdzējs no Ziemeļkorejas, kurš tagad devies atpakaļ uz Ziemeļkoreju. Viņš no Ziemeļkorejas uz Dienvidkoreju bija aizbēdzis 2020.gada novembrī, ziņoja aģentūra “Reuters”.