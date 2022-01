Aptauja: Vairāk nekā divas trešdaļas iedzīvotāju šogad plāno lielākus pirkumus vai ieguldījumus

Vispozitīvāk noskaņoti iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 39 gadiem - vairāk nekā puse no viņiem pārliecināti, ka viņu ienākumi šogad augs. Gandrīz puse iedzīvotāju vecumā no 40 līdz 59 gadiem uzskata, ka viņu ienākumi šogad nemainīsies. Savukārt visvairāk to, kuri šogad sagaida ienākumu kritumu, ir vecuma grupā no 60 līdz 74 - kopumā 35%.