Zemledus makšķerniekus aicina būt īpaši uzmanīgiem, brīvdienās kāpjot uz ledus Rīgā

Var atrasties uz ledus arī Ķengaraga dīķī, taču aizliegums saglabājas uz zonu 70 metri no Daugavas ietekas. Atļauts atrasties uz ledus Mazjumpravas muižas dīķī, taču aizliegums ir spēkā uz zonu 50 metru attālumā no Daugavas ietekas.

Tāpat aizliegums vairs neattiecas uz atsevišķiem Vecdaugavas posmiem, Kojusalas grāvja posmu no Austuves ielas 5a līdz Krasta ielai 95 k-21a, Strazdupītes posmu no Brīvības gatves 417a līdz Vidzemes alejai 1, taču aizliegums saglabājas spēkā uz zonu 300 metru rādiusā ap Dzelzceļa tiltu.

Buļļupē uz ledus drīkst kāpt līcī pie SIA "Rīgas ūdens" bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva", bet ne tālāk par 100 metrus no krasta līnijas, no Bangu ielas 5 līdz Lielajai ielai 43, bet ne tālāk kā 100 metrus no krasta līnijas un no Lielās ielas 71t līdz Lielajai ielai 73, bet ne tālāk kā 50 metrus no krasta līnijas.