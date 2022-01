Toms Rostoks: NATO un Krievijas sarunas var vērtēt dažādi

Krievijas puse apgalvoja, ka nav, par ko tālāk runāt, jo tajos jautājumos, kas Krievijai ir patiesi svarīgi, piemēram, NATO paplašināšanās procesa apstādināšana, Krievija nav saņēmusi cerētās piekāpšanās no NATO puses.

"Tāpēc, no Latvijas viedokļa raugoties, mēs, protams, līdzīgi kā citi mūsu NATO partneri, bažījamies par to, ko Krievija darīs tālāk gan attiecībā uz Ukrainu, gan attiecībā arī uz citiem iespējamiem virzieniem, kuros Krievija varētu izdarīt spiedienu, tostarp Baltijas reģionā. Mēs ar diezgan lielām bažām vērojam to, kas notiks tālāk," sacīja LNAA DSPC direktors.