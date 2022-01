Pētnieks par Krievijas un NATO sarunām: bumba lielā mērā ir Krievijas pusē

Eksperts norādīja, ka NATO un sabiedrotie sūtīja skaidrus signālus, ka neviena valsts vai kāds cits ārējs faktors nespēs noteikt to, kā alianse paplašināsies. Lēmumu par ciešāku sadarbību ar NATO var pieņemt un izvēlēties jebkura valsts. Vargulis atzīmēja, ka tas bija signāls par vienu no galvenajiem Krievijas ultimatīvajiem uzstādījumiem - par Ukrainas nepievienošanos aliansei. Eksperts uzsvēra, ka NATO publiski pauda, ka šāda pieeja nekad netiks pieņemta.

"Zināmā mērā tā bija arī solidaritātes izpausme starp sabiedrotajiem, jo daļa paziņojumu nāca ne tikai no NATO ģenerālsekretāre, bet arī no visām alianses dalībvalstīm. Nostāja bija vienota, pilnīgi izprotot situāciju," sacīja Vargulis.

Pēc eksperta paustā, Latvijas drošības kontekstā ir svarīgi, ka neviens no Krievijas uzstādījumiem netika apstiprināts. Varguļa ieskatā, par to NATO nebija šaubu. NATO un Krievijas Padome lēma turpināt sarunas, tomēr no alianses puses tiek aicināts domāt par detalizētām diskusijām par to, kādi bruņojumu kontroles režīms turpmāk būtu jāattīsta. Tāpat jādomā, kā veicināt savstarpējo uzticamību, kur akcents tiek likts uz praktisku militāro darbību un militāro informāciju par mācībā, aktivitātēm un plāniem.