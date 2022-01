Koronavīruss Latvijā: Ogres novadā karantīna noteikta 87 klasēm

Kā aģentūrai LETA pastāstīja Ogres 1.vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja Irina Grigale, patlaban saslimšanas ar Covid-19 dēļ karantīnā ir 27 no 57 klasēm. Visvairāk saslimušo ir no 4. līdz 12.klasei, tādēļ izglītības iestāde pašvaldībā ir saskaņojusi attālinātas mācības 4.-12.klašu skolēniem no 18.janvāra līdz 31.janvārim.