Vairākās vietās Latvijā notiks izbraukuma vakcinācija pret Covid-19

Dobeles novadā vakcinācija no plkst.9 līdz 12 notiks Bēnes Tautas namā, savukārt no plkst.13 līdz 16 - Auces kultūras namā. Augšdaugavas novadā vakcinācija no plkst.10 līdz 12 notiks Višķu pagasta Špoģu vidusskolā, savukārt Krāslavā pilsētas kultūras namā iespēja vakcinēties būs no plkst.11 līdz 16.