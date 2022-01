Pērn Latvijā par 17,9% pieaudzis mirušo skaits

Pērn 44.nedēļā, proti, no 1. līdz 7.novembrim, Latvijā nomira 913 iedzīvotāji, kamēr gada 42. un 43.nedēļā, proti, no 18. līdz 24.oktobrim un no 25. līdz 31.oktobrim nedēļas laikā mira 911 iedzīvotāji. Savukārt vismazāk mirušo bijis 32.nedēļā, proti, no 9. līdz 15.augustam, kad nomira 492 iedzīvotāji, kā arī 34.nedēļā jeb no 23. līdz 29.augustam, kad nomira 498 iedzīvotāji.