Energoresursu cenu kāpums var sekmēt atkritumu eļļu nelegālu izmantošanu apkurē, uzsver "Latvijas zaļais punkts"

Pēc viņa teiktā, pašreiz labvēlīgāks scenārijs varētu sagaidīt tos, kuri apkurei izmanto alternatīvus kurināmos no atjaunojamiem dabas resursiem, piemēram, malku, koka briketes vai granulas.

Pēc viņa teiktā, tirgū ik gadu tiek realizētas aptuveni 15 000 tonnu smēreļļas. No šī apmēra atbilstoši regulējuma prasībām jāsavāc un jāpārstrādā ne mazāk kā 45% smēreļļu atkritumu.

Viņa ieskatā, nepilnīgais regulējums un vāja kontrole smēreļļu atkritumu apsaimniekošanā to rašanās vietā rada būtisku risku apkārtējai vide un cilvēku veselībai.

"Un diemžēl šogad situācija attiecībā uz to varētu būs vēl skaudrāka nekā pērn, jo siltumenerģijas tarifu kāpums ir motivējošs faktors cilvēkiem meklēt lētākus apkures veidus. To vēl vairāk nākotnē varētu ietekmēt arī galvaspilsētā virzītais aizliegums no 2025.gada uzstādīt jaunus gāzes katlus," min Zakulis.