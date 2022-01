Daudzviet Latvijā apledojums apgrūtina braukšanu

Kā informē LVC, apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir sekojošos posmos: Siguldas šoseja (A2) posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, Valmieras šoseja (A3) posmā no Braslas tilta līdz Valkai, Daugavpils šoseja (A6) posmā no Nīcgales līdz Izvaldai, Liepājas šoseja (A9) posmā no Kalvenes līdz Liepājai, Ventspils šoseja (A10) posmā no Kūdras līdz Tukumam un posmā no Strazdes līdz Ventspilij, Liepāja-Rucava šoseja (A10) visā posmā, Rēzeknes šoseja (A13) posmā no Rušenicas līdz Medumiem, kā arī Daugavpils apvedceļš (A14) visā posmā.