Kariņš nosauc valdības ceturtā darba gada prioritātes

Tāpat investīcijas Latvijas ekonomikā nesis valdības apstiprinātais Atveseļošanas fonda plāns. Jau pērn Latvija saņēmusi priekšfinansējumu 237 miljonu eiro apmērā no kopumā 1,82 miljardus eiro apstiprinātā ANM finansējuma. Atbilstoši plānam, šos līdzekļus jau iegulda un arī turpmāk investēs digitalizācijas, klimata mērķu, nevienlīdzības mazināšanas, veselības, ekonomikas transformācijas un produktivitātes, kā arī likuma varas stiprināšanas jomās.

Valdības trešajā gadā atvieglota būves ierakstīšana zemesgrāmatā - fiziskām personām valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu samazināta no 2% līdz 1,5% no īpašuma vērtības.

Tāpat 2022.gada valsts budžetā netiek palielināts neviens no nodokļiem, valdība turpina darbaspēku nodokļu sloga mazināšanu. No 2022.gada līdz 5% samazināta arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likme grāmatām, periodiskajiem izdevumiem un citiem masu informācijas līdzekļu izdevumiem vai publikācijām drukātā vai elektroniskā formātā, kā arī to abonentmaksai.