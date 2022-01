Mana diagnoze: agrīna menopauze. Jā, jau 15 gados...

Meitene stāsta: "Sēdēju dabaszinību stundā un jutu, kā mana seja pielīst ar asinīm. To pamanīja skolotāja un komentēja, ka viņai arī mēdzot būt tāpat, jo iestājusies menopauze . Es uzreiz nobijos, jo domāju, ka eju cauri tam pašam."

Izrādījies, ka Annabellas olnīcas pārstājušas ražot olšūnas un estrogēnu, kas ietekmē augšanas procesus un hormonu līmeni. Menopauzi, kas iestājusies pirms 45 gadu vecuma, sauc par agrīnu, un ar to pirms 20 gadu vecuma sastopas tikai viena no katrām 10 000 sievietēm.

"Man katru dienu jādzer pa tabletei ar estrogēnu. Tā ir kā pauzes poga - es to iedzeru un jūtos pilnībā normāla, taču, tiklīdz aizmirstu to izdarīt, viss sākas no jauna - karstuma viļņi, apsārtums," saka Annabella.