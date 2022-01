Austrija pauž satraukumu par radikalizētu antivakseru ierašanos no ārvalstīm

Omars Haidžavi-Pirčners, kurš reformēto Valsts drošības un izlūkošanas direktorātu (DSN) vada kopš decembra, atzina, ka ārvalstu aktīvisti ierodas Austrijā, kur no februāra vakcinācija pret Copvid-19 būs obligāta, lai piedalītos demonstrācijās un rīkotu "sanāksmes ar saviem partneriem, labējiem ekstrēmistiem".

No 1.februāra Austrijā stāsies spēkā prasība par obligātu vakcinēšanos pret Covid-19. Amatpersonas skaidroja, ka tas nepieciešams, jo vakcinācijas aptvere joprojām ir pārāk maza.

No marta vidus policija sāks pārbaudīt cilvēku vakcinācijas statusu. Cilvēki, kas nevarēs uzrādīt pierādījumu par vakcinēšanos pret Covid-19, tiks lūgti to izdarīt rakstiski. Ja viņi to neizdarīs, viņiem tiks piemērots līdz 600 eiro liels naudassods.