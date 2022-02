Pagarina ārkārtējo situāciju pierobežā ar Baltkrieviju

Iekšlietu ministrija (IeM) minējusi, ka kopš pagājušā gada 10.augusta līdz vakardienai no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 5477 cilvēki. No 13.decembra robežu nelegāli šķērsot gribētāju skaits pieaudzis.

IeM skaidro, ka šāds straujš Latvijas-Baltkrievijas robežas nelikumīgās šķērsošanas gadījumu skaita pieaugums ir saistīts ar taktikas maiņu, proti, no 13.decembra trešo valstu valstspiederīgie mēģina nelikumīgi šķērsot robežu mazās grupās no trim līdz 12 personām vairākas reizes diennaktī un dažādās vietās.

Primāri tiks izvērtēta iespēja izdevumus segt no šim mērķim attiecīgajai iestādei piešķirtajiem valsts budžeta un ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu līdzekļiem, bet to nepietiekamības gadījumā - no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".