Vienlaicīgi savu “informatīvo bukletu” internetā aktīvi izplatīja arī viena no valsts galvenajām vakcīnskeptiķēm. Tas bija vizuāli uzskatāmāks. Ar grafikām un atsaucēm, taču pilnām ar mītiem un meliem – vakcīnas aizliegtas grūtniecēm, izraisa neauglību, ir eksperimentālas utt.

Bukleta saturs izskatījās tik ticams, ka to saviem pacientiem pārsūtīja pat kāda ģimenes ārste no Mālpils. “Labāk lai cilvēks [riska grupā] pasmērē sev degunu ar ziedi, lai citronu sulu dzer. Tas ir labāk nekā pote,” ārste Jevgēnija Sprūde pauda LTV.

Jāpārliecina šaubīgie, pirms viņus pārliecina skeptiskie

VM runas vīrs Oskars Šneiders Re:Baltica skaidro, ka klusēšanas taktiku ieņēmuši pēc Pasaules Veselības organizācijas ieteikuma nereaģēt uz dezinformāciju, lai to vēl vairāk nepopularizētu. “Bija grūti noticēt, ka varētu aiziet līdz tādam absurda līmenim,” secina Šneiders.

Līdz absurdam (piemēram, ar vakcīnu tiek ievadīti čipi, pie potes vietas līp karotes utt.) situācija eskalējās tādēļ, ka VM vietā nepiedāvāja izskaidrojošu informāciju. Līdz ar to “stratēģisko klusumu” aizpildīja meli.

Trīs lielās kampaņas, divas no tām – vakcinācijas. Janvārī teica paldies par noteikumu ievērošanu, aprīlī sabiedrībā pazīstami cilvēki atklāja savus iemeslus vakcinēties, bet tuvāk rudenim vakcinēties mudināja ar stilizētiem propagandas plakātiem. FOTO: Veselības ministrija

Kampaņas mudināja cilvēkus vakcinēties un bija publiski pamanāmas, kas patika politiķiem, bet tās neatbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem par to, cik drošas ir vakcīnas, un ar kādām iespējamām blaknēm jārēķinās. Vakcinācijā iesaistītie Re:Baltica stāsta, ka tie bija galvenie iemesli, kas atturēja šaubīgos. Sevišķi pēc tam, kad martā parādījās pretrunīgā informācija par Astra Zeneca vakcīnu drošumu, ko uz dažām dienām izmantot pārstāja arī Latvijā (Eiropas Zāļu aģentūra vēlāk atzina, ka vakcīna ir droša, bet ļoti retos gadījumos iespējama trombu veidošanās). Vēlāk jau pievienojās baumas par it kā daudzajiem mirušajiem no vakcīnu izraisītām blaknēm.