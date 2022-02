Civillikumā atvieglots laulības šķiršanas process

Kā norāda Voika un Pūce, laulības šķiršanas procesam gadījumos, kad puses nespēj par to vienoties, ir jābūt vienkāršākam un īsākam, nekā bija noteikts līdz šim.

Līdz šim gadījumos, kad kāds no laulātajiem iebilda laulības šķiršanai, Civillikums paredzēja iespēju vienpusēji to pieprasīt tiesā pēc trīs faktiski šķirtas dzīves gadiem - šis laika posms pēc AP deputātu ierosinājuma saīsināts uz vienu gadu. Tāpat arī likums vairs neparedz tiesai iespēju atlikt šķiršanās prasības izskatīšanas termiņu uz pusgadu, cerot uz laulāto samierināšanos, norāda partiju apvienībā.

Deputātu rosinātos grozījumus Civillikumā atbalstīja arī Tieslietu ministrijas darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no tiesu sistēmas, tostarp, tiesneši ar pieredzi ģimenes tiesību jautājumos, pārstāvji no bērnu tiesību aizsardzības institūcijām, kā arī no biedrības "Centrs Marta", informē Ančupāne.