Piektdien balstvakcīnu pret Covid-19 saņēmis 3441 iedzīvotājs

Šajā nedēļā darba dienās dienā vidēji vakcinēti 4124, no tiem dienā vidēji balstvakcīnu saņēmuši 3250 iedzīvotāji. Vakcinācijas temps ik nedēļu samazinās jau mēnesi. Ja janvāra sākumā dienā vakcinēti tika vidēji 10 300 cilvēku, tad katrā nākamajā nedēļā dienā vidēji sapotēto cilvēku skaits saruka - nedēļā no 10.janvārā dienā vidēji potēja 9265 cilvēkus, nedēļā no 17.janvāra - 7367 cilvēkus, nedēļā no 24.janvāra - 5488 cilvēkus.