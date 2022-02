Bērnam, kas cietis no seksuālās vardarbības, teju desmit reizes bija jāstāsta par piedzīvoto

Pārāk ilga izmeklēšana, nepietiekama profesionalitāte, liekas pratināšanas reizes – šie ir daži no Tiesībsarga biroja secinājumiem atzinumā, kas tika sniegts pēc plašas izpētes par to, kā tiek izmeklētas lietas par noziegumiem, kas vērsti pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību.

Taču neviena no nopratināšanām nav ierakstīta. Lai gan likums to prasa darīt. Māte parakstījusi dokumentu par atteikšanos no ieraksta, taču nav zinājusi, kāda tam ir nozīme.