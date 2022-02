Sevišķi apgrūtināta braukšana ir valsts ziemeļu rajonos

Vēršam uzmanību, ka ziemā pastāvīgos laikapstākļos uz visiem valsts autoceļiem, neatkarīgi no uzturēšanas klases, ir pieļaujams sniegs: A klasē 1 cm, B klasē 4 cm un C klasē 10 cm, atsevišķi aizputinājumi uz A klases līdz 12 cm, B klases līdz 16 cm, C klases līdz 20 cm. D klases autoceļu tīrīšana divas reizes ziemā un E klases autoceļu tīrīšana reizi ziemā. D klasi nosaka autoceļiem, kuriem satiksmes intensitāte mazāka par 100 transportlīdzekļiem dienā.