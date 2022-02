Jūrmala atsakās no mēģinājuma atgūt ceturtdaļmiljonu eiro

Pēc “de facto” rīcībā esošās informācijas, izmeklēšanā noskaidrots, ka krēsli no ražotāja Amerikā par 160 tūkstošiem ASV dolāru piegādāti firmai “Amber X”. Tajā strādājusi arī Iepirkumu komisijas vadītāja sieva. Tālāk konkursā uzvarējusī firma no Igaunijas krēslus pārdeva Dzintaru koncertzālei par iepirkumā nosolīto cenu - 224 598 eiro. Igauņiem kā starpniekiem par darījumu palikuši četri tūkstoši eiro.

Taču koncertzāles vadītājs neuzskata, ka pašvaldības uzņēmums būtu pārmaksājis par krēsliem vai tam būtu nodarīti kādi zaudējumi. “Mēs esam izvērtējuši visu mūsu iepirkumu veiktās procedūras, iegādātos pamatlīdzekļus, neesam konstatējuši, ka mums būtu radīti jebkādi koncertzālei zaudējumi saistībā ar iepirkumiem. Mēs esam arī ar ekspertu palīdzību novērtējuši liela apjoma kapitālieguldījumu un mantisko ieguldījumu vērtību, un neesam konstatējuši, ka būtu radīti kādi zaudējumi, līdz ar to nu mums nav šobrīd pamats uzskatīt, ka, ja ir runa zaudējumiem, kas varētu būt saistīti ar iepirkumiem, kā tādi būtu radušies,” saka Ķirsis.

Neraugoties uz to, ka Dzintaru koncertzāle tiek dotēta arī no Jūrmalas pašvaldības līdzekļiem, arī Jūrmalas dome nav uzstājusi, lai koncertzāle izmantotu šo iespēju pieteikties par cietušo un uz līdzekļu atgūšanu kriminālprocesa ietvaros. Agrāk pašvaldības dotācija bijusi ap trešdaļu no uzņēmuma budžeta, bet kovida ēnā tā palielinājusies līdz aptuveni pusei.