Latvijā HIV infekcijas izplatības rādītāji vēl joprojām ir augsti

2020.gadā no 257 jaunatklātiem HIV gadījumiem 83 gadījumos personas bija vecuma grupā no 30-39 gadiem un 73 personas bija vecuma grupā no 40-49 gadiem. No 52 jaunatklātiem AIDS gadījumiem 2020.gadā, 19 personas bija vecuma grupā no 30-39 gadiem un 20 personas bija vecuma grupā no 40-49 gadiem. Tādējādi var secināt, ka jaunatklātie HIV un AIDS gadījumi biežāk tiek konstatēti personām vecumā no 30 līdz 49 gadiem.