No Latvijas kartes plāno izsvītrot skolas Krievijas pierobežā

Autobusa pieturā ar malēnisko nosaukumu Žerveļi ik rītu Līva satiek arī savu klasesbiedreni Agnesi un viņas māsas, kuru mamma Zinta, ir viena no novada aktīvajām audžuģimeņu mammām. Viņas bažas ir par to, ka lielajā skolu reorganizācijas reformā gan viņas pusaugu meitenēm, gan citiem pagasta bērniem būs jāmēro vēl garāks ceļš līdz skolai 25 kilometru attālajā Alūksnē. Šis ir skolas autobuss, kas ved meitenes uz Malienas pamatskolu.

“Tā sāpe mums ir ne jau par to, ka tā izglītības kvalitāte nebūtu vajadzīga, bet sāpe ir par to, vai līdz tai kvalitātei visi tiks. Tā ir tā sāpe – par to ceļu, par to braukšanu, par to, ka ir daudz maznodrošinātas ģimenes, daudzbērnu ģimenes un ģimenes, kas dzīvo tālu no ceļiem,” stāsta Zinta Zihmane.