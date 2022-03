Saziņa vienā valodā negarantē sabiedrības saliedētību, tā sociālantropologs

Viņš atklāja, ka vienas valodas izmantošanas ideja nav nekas jauns. "Ideja, ka cilvēki runā vienā valodā un ir saliedēti, jau ir veca ideja. To izmantoja arī Krievijas cars. Arī latvieši to izmantoja "uz savas ādas"," saka Sedlenieks, piebilstot, ka, atskatoties uz pēdējiem 10-20 gadiem, latviešu valodas zināšanas spējas ir uzlabojušās. "Vai tas uzlabojušās sabiedrību, to nevaru spriest," piebilda eksperts.