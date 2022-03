Kad uzņemta bilde un kā to pārbaudīt?

Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā sociālos medijus pārplūdinājušas visdažādākās fotogrāfijas un video no notikumu vietas. Tie uzjunda emocijas, un cilvēki steidz dalīties, taču ne vienmēr tie ir autentiski un tiešām rāda to, uz ko tiek attiecināti. Kā to pārbaudīt?