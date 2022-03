Šadurskis: Tikai pilnīga Krievijas starptautiska izolācija ekonomikā un citās jomās var dot taustāmu efektu

Krievijas elitei ir jebkādā veidā ir jāatbrīvojas no Putina, un Šadurskis kā labāko risinājumu redzētu Krievijas diktatora tiesāšanu Hāgas tribunālā.

Vaicāts par to, vai būs iespējams palīdzēt Latvijas uzņēmējiem, kuri būs skarti no vēl iespējamām tālākām sankcijām, Šadurskis atzina, ka šī situācija būs sāpīga arī Latvijai, reizē Krievijai būs vislielākais "sāpju moments", jo pretējā pusē zaudējumi izkliedējas pa visām rietumvalstīm. Tautsaimniecības komisijas deputāts norādīja, ka jāizmanto iespējas izlīdzsvarot sankciju pret Krieviju ietekmi Latvijā, taču to ir iespējams darīt atbilstoši nodokļu ieņēmumu apmēram vai arī tik daudz, cik tam būtu iespējams piešķirt aizņemtu nauda.