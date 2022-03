Pasaules bankas padomnieks atkāpjas no amata, protestējot pret karu Ukrainā

Lvins bija vecākais padomnieks Krievijas pārstāvim Pasaules bankā. Par aiziešanu no amata Pasaules bankas valdei un darbiniekiem viņš paziņoja pagājušajā nedēļā.

Lvins intervijā laikrakstam "Financial Times" apstiprināja, ka otrdien oficiāli beidzis savu pienākumu pildīšanu, piebilstot, ka tas no viņa puses ir mazs upuris, sevišķi salīdzinot ar to, ko pašlaik nākas izciest cilvēkiem Ukrainā un protestētājiem Krievijā.