Interpols neizslēdz Krieviju, bet ierobežo sadarbību ar to

"Politiskā līmenī izskan aicinājumi apturēt Krievijas dalību vai to izslēgt no Interpola tīkla. Paralēli tam tiesībsargājošo institūciju vadītāji no visas pasaules ir lūguši turpināt sadarbību ar Krieviju caur Interpolu, uzsverot nopietnas drošības problēmas, ja apmaiņa ar informāciju tiks pārtraukta," Interpols skaidoja savu lēmumu.