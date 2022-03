“Ne collu uz austrumiem” – vai Rietumi solīja nepaplašināt NATO?

Kurš ko solīja

Tā gan nav vienīgā reize deviņdesmitajos, kad no Rietumu līderiem atskanējuši solījumu par NATO nepaplašināšanos uz austrumiem, saka Radčenko. Turklāt ir bijušas reizes, kas it kā nepārprotami norāda uz citām valstīm, ne tikai Vāciju. Kā piemēru viņš min Bostonas universitātes asociētā profesora Džošua Šifrinsona Lielbritānijas arhīvā atrasto dokumentu “par tikšanos ar Rietumu diplomātiem, viens no viņiem kā reiz izteicās slēgtā lokā, ka mēs jau vairākas reizes esam devuši apliecinājumus, un eksistē sapratne par to, ka NATO nepaplašināsies uz austrumiem.” Dokumentā, kas publicēts vācu žurnālā Der Spiegel, atainotas 1991. gada 6. marta sarunas, kurās piedalās ASV, Lielbritānijas, Francijas un Vācijas amatpersonas. Vācu diplomāts Jirgens Krobogs kolēģiem toreiz norādījis, ka “mums ir jāmeklē jaunas idejas, kā nodrošināt Centrāleiropas un Austrumeiropas drošību. Mēs 2+4 sarunās esam skaidri norādījuši, ka NATO tālāk par Elbu nepaplašināsim. Tāpēc mēs nevaram piedāvāt dalību NATO Polijai un citiem”.