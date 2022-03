Ameriks: Putinam galvā ir "Great Russia" jeb Lielkrievijas izveidošana

Komentējot, vai Krievija izmanto Ukrainu, lai panāktu no NATO un ASV tā sauktās "drošības garantijas", kuras nedz NATO, nedz ASV nepiekritīs īstenot, EP deputāts sacīja, ka nedomā, ka tas ir saistīts ar kaut kādu dividenžu izspiešanu no NATO vai no Eiropas.