Agresīvais vīrietis nav bēglis no Ukrainas, bet gan jaunietis no Pļavniekiem

Ar šādu parakstu Facebook ievietots video, kurš vēsta, ka bēglis no Ukrainas zaudējis prātu un draud garāmgājējiem ar sasistu pudeli. Video, kas tumšajā dienas laikā filmēts netālu no Rīgas cirka, redzams kā divi policisti skrien pakaļ vīrietim, nogāž viņu zemē un aiztur. Video noskatījušies vairāki desmiti tūkstoši cilvēku, vairāki simti to padevuši tālāk. Daļa komentāros pauž bažas, ka tā varētu būt viltus ziņa, bet citi piebalso autoram, norādot, ka “tas ir normālais ukraiņu stāvoklis, nevis prāta zaudēšana”.