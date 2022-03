Bēgļu uzņemšanas kārtību pilnveido procesa gaitā

To bēgļiem palīdz darīt viņus uzņēmušās vietas pārvaldniece. Šobrīd pašvaldību un nevalstisko organizāciju veiktajās aptaujās visā Latvijā apzinātas iespējamas mājvietas nepilniem septiņiem tūkstošiem bēgļu.

Ķekavas novadā lielākoties atsaukušās mājsaimniecības, piedāvājot dzīvot pie sevis - ap 300 vietu. “Mums ir trīs darbinieki, kuri veic šo ģimeņu jeb mājsaimniecību apzvanīšanu ar konkrētu jautājumu, vai jūs varat uzņemt tādu un tādu ģimeni no Ukrainas pie sevis. Un tad, atkarībā no šīs ģimenes atbildes jā, varu, tiek izdarīta atzīme, tiek sazvanīts šoferis, tiek savesti kopā - šis Ukrainas bēglis ar šo ģimeni, nosūtīta adrese,” stāsta Ķekavas novada domes priekšsēdētājs Juris Žilko (LA).

Marta vidū muižā bija 19 bēgļi no Ukrainas, un tā šobrīd Ķekavas novadā ir lielākā bēgļu izmitināšanas vieta. Novadā līdz nedēļas vidum izmitināti 80 cilvēku, pamatā pie brīvprātīgo ģimenēm. Starp uzņemtajiem, lielākoties sievietes un bērni, un tā ir līdzīga proporcija kā citur Latvijā – no visiem bēgļiem aptuveni 42 procenti ir nepilngadīgie, 45 procenti – sievietes. Bet līdz nedēļas beigām pašvaldība jau bija oficiāli reģistrējusi 159 bēgļus no Ukrainas, novadā kopumā varētu būt uzņemti jau ap 200 – pārējos vēl nav pagūts piereģistrēt.