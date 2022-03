Tāpat to cilvēku vidū, kas ir vecāki par 60 gadiem, balstvakcīna ir 54,9% no tiem, kuriem pagājis termiņš kopš pēdējās potes.

Vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem balstvakcīnu saņēmuši 24,7% iedzīvotāji, vecuma grupā no 30 līdz 39 - 28,2%, bet vecuma grupā no 40 līdz 49 - 30,8%.

Balstvakcīnu saņēmuši arī 33,4% iedzīvotāju vecumā no 50 līdz 59 gadiem, vecuma grupā no 60 līdz 69 - 40%, vecuma grupā no 70 līdz 79 - 44,4%, vecuma grupā no 80 līdz 89 - 38,6%.