Brīdina par krāpniekiem, kas cenšas notirgot domēna vārdus

NIC pārstāvji arī uzsver, ka piedāvājumi tiek izteikti kādas konkrētas personas interesēs ar mērķi gūt ienākumus, nevis palīdzēt uzņēmumiem aizsargāt tā digitālo identitāti, tāpēc būtiski atpazīt saņemtā piedāvājuma patiesos nolūkus, un viena no pazīmēm maldinošiem piedāvājumiem ir to cena, kas svārstās no 250 eiro līdz 500 eiro, kas ir būtiski augstāka par domēna vārda cenu, ja lietotājs to reģistrētu pats.