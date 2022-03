Pirmdien varētu pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību ar apturēto Rīgas teritorijas plānojumu

Kā izriet no Rīgas domes priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa paustā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma", pašvaldība ir gatava šajā jautājumā taisnību meklēt tiesā, taču gala lēmums par tālāko rīcību jāpieņem domei līdz nākamās nedēļas pirmdienai, 4.aprīlim.

Staķis šim lēmumam nepiekrīt un ir paudis neizpratni par to. Reaģējot uz minēto Pleša lēmumu, viņš izstājies no partijas "Kustība "Par!"", kas automātiski nozīmē izstāšanos arī no Pleša pārstāvētās "Attīstībai/Par!".