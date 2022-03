Līdz 27. martam Latvijas slimnīcās ar Covid-19 stacionēti septiņi ukraiņu bēgļi

Laikā no 7. līdz 20.martam Latvijā inficēšanās ar Covid-19 konstatēta 89 Ukrainas civiliedzīvotājiem, un šajā laikā hospitalizēti septiņi no viņiem. No stacionētajiem pacientiem trīs atrodas stacionārā "Gaiļezers" un pa vienam - Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā, Jelgavas pilsētas slimnīcā, Vidzemes slimnīcā un Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.