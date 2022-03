No 1.aprīļa darba devēji no darbinieku darbnespējas lapām apmaksās deviņas dienas

Paredzēts, ka darba devējs, ja darbnespējas cēlonis ir slimība, izņemot arodslimība, vai trauma, neskaitot nelaimes gadījumu darbā, apmaksās no saviem līdzekļiem slimības naudu ne mazāk kā 75% apmērā no vidējās izpeļņas par otro un trešo pārejošu darbnespējas dienu un ne mazāk kā 80% apmērā par laiku no ceturtās darbnespējas dienas līdz devītajai darbnespējas dienai.