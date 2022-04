Kāpēc Zeme nav ideāli apaļa?

Šajā gadījumā Čimboraso pārspēj Everestu, jo Zeme polos patiesībā ir nedaudz saspiesta. It kā cilvēks futbola bumbu ar plaukstām spiestu no augšas un apakšas. Rezultātā ekvators, kur atrodas Ekvadora, tā sakot, izspiežas uz āru. Zemeslode ir nevis ideāla sfēra, bet drīzāk nedaudz saspiesta sfēra.

Rotējoša planēta piedzīvo centrbēdzes spēku. To ir iespējams novērot arī praksē. Ja tu, piemēram, griezies uz riņķi krēslā, tu izjūti no centra prom virzošo spēku, kad tavas rokas un kājas tiecas projām no centra.