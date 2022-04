Algu nodrošināšanai personām aprūpes centros valdība piešķir 746 678 eiro

Valdība otrdien, 5. aprīlī, lēma no neparedzētiem līdzekļiem piešķirt 746 678 eiro, lai par laikposmu no pērnā gada 1. decembra līdz šī gada 31. martam nodrošinātu piemaksu līdz 50% apmērā no mēnešalgas personām, kas iesaistītas aprūpē paaugstināta riska apstākļos.