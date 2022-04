Vai sociologam Freimanim taisnība par Cileviča pausto?

Cilevičs tiešām šajā dienā Facebook komentēja Krievijas armijas veikto civiliedzīvotāju nogalināšanu Kijivas piepilsētā Bučā. Kā zināms, pēc Krievijas armijas aiziešanas no pilsētas tajā atrasti vairāki simti nogalinātu civiliedzīvotāju. Daudzi līķi atstāti guļam uz ielām, cilvēki nežēlīgu sakropļoti, ir nogalināti bērni un liecības par izvarošanu. Krievija jau paziņojusi, ka tā esot Ukrainas provokācija. Tās ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs sacījis, ka Bučā sarīkots inscenējums; arī Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs runājis par feikiem jeb it kā viltotiem pierādījumiem no Ukrainas puses.