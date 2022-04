Apdegumi un nevēlama grūtniecība. Publicēti jauni dokumenti par NLO

Datubāzē iekļauti vairāk nekā 1500 dokumenti, kas saistīti ar NLO. Ievākti tie tika slepenas ASV Aizsardzības departamenta programmas laikā, kas darbojās no 2007. līdz 2012. gadam. Par spīti tam, ka datubāze nekad nav bijusi slepena, plašākai sabiedrības daļai zināms par to tapa vien 2017. gadā, kad bijušais minētās programmas direktors Luiss Elizondo aizgāja no darba Pentagonā un publicēja vairākus nu jau plaši pazīstamus video, kuros redzami nezināmi lidojoši objekti, kas lido šķietami neiespējamā veidā.