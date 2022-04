Kāpēc mēs saviebjamies, kad pagaršojam kaut ko skābu?

Ne ar ko citu nesajaucamo skābo garšu rada ūdeņraža joni, kurus pēc saskaršanās ar siekalām izdala skābes. Kad tava mēle un mute sajūt šo skābju klātbūtni, tā liek par to manīt visai dramatiskā veidā. Garšas receptori iedarbina visus sejas muskuļus, liekot tai nekontrolējami saviebties. Tā ir tā saucamā atgrūšanas reakcija, vēstīts vietnē “Live Science”.

Atbilde ir “iemācītā garša”. Proti, bieži vien produkti ar skābu garšu ir uzturvielām bagāti. Tā vietā, lai šī garša mums patiktu jau no dzimšanas, mēs iemācāmies to mīlēt dzīves laikā. Līdz ar to mēs iemācāmies, kuri skābie produkti vai augļi ir veselīgi, bet kuri ne.