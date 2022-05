Kaut tiešsaistes platforma "OnlyFans" cenšas sevi pozicionēt kā dažāda satura radītāju kopienu, nav noslēpums, ka lietotni ir iecienījuši seksa industrijas darbinieki, erotiskās modeles un pieaugušo filmu aktieri, kā arī ļoti daudzi citi, kuri iepriekš pat nebija iedomājušies, ka varētu atkailināties kameras priekšā un pelnīt ar to naudu. Arī Latvijā ir pulka satura veidotāju, kuri izvēlējušies doties pa "OnlyFans" taciņu.

TVNET GRUPAS veidotajā dokumentālajā īsfilmā "OnlyFans: viegla nauda vai smags darbs?" pieredzē dalījās četras "OnlyFans" satura veidotājas no Latvijas: 18 gadus vecā rīdziniece Sanija, 27 gadus vecā pavāre Zenta, 20 gadus vecā auklīte Evita un 25 gadus vecā skaistumkopšanas speciāliste Lilija.

Īsfilmas režisors un idejas autors Bruno Rejs Corns norāda, ka ideja par "OnlyFans: viegla nauda vai smags darbs?" radās pandēmijas laikā: "Vairāki pazīstami cilvēki sāka nodarboties ar "OnlyFans" un reklamēja to caur saviem sociālo tīklu profiliem." Bruno arī ievēroja to, kā sabiedrība reaģēja uz viņu paziņojumiem par jauno hobiju vai nodarbošanos. Atbalss komentāros bijusi visnotaļ negatīva. "Līdz ar to radās vēlme veidot dokumentālu īsfilmu, kur mēs parādītu, kāpēc jaunas meitenes un puiši ar sāk veidot saturu "OnlyFans" un kā sadzīvo ar sabiedrības nicināšanu," tā idejas autors.