Mums tuvojas viena no lielākajām zināmajām komētām. Tās kodols ir melnāks par ogli

Salīdzinājuma labad jāsaka, ka tas ir vidējais attālums starp Saturnu un Sauli, tāpēc ar neapbruņotu aci šī komēta no Zemes nebūs saskatāma.

Komētai tuvojoties, zinātnieki izmanto iespēju, lai to izpētītu sīkāk. Iepriekšējos pētījumos atklāts, ka ledus objekta diametrs ir vairāk nekā 128 kilometrus liels. Komēta arī ir tūkstoš reižu masīvāka par tipiskajām komētām. Tā ir tik milzīga, ka to var noturēt par pundurplanētu. Komētai arī ir mirdzoša aste, kas ir skaidrs indikators tam, ka tā sastāv no ledus.