Aizturētas personas par Ukrainas karogu zādzību un automašīnu bojāšanu; policija turpina darbu

Vienlaikus jāuzsver, ka šie notikumi skaitliskā ziņā nav daudz, tomēr ņemot vērā to, cik bieži tiem tiek pievērsta īpaši pastiprināta uzmanība, tas var radīt pretēju iespaidu. Aizvien lielākā daļa no šiem nodarījumiem saistās ar tīšu ukraiņiem piederošu automašīnu bojāšanu vai Ukrainas karogu zādzībām un to bojāšanu, kā arī Krievijas kara atbalstošo simbolu atainošanu vidē. Fiksēti arī atsevišķi gadījumi, kad Ukrainas iedzīvotāji veikuši likumpārkāpumus, piemēram – vadījuši transportlīdzekli alkohola reibumā.