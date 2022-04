Pirmajā Lieldienu brīvdienā Covid-19 pacientu skaits slimnīcās bez būtiskām izmaiņām

No visiem stacionāros esošajiem Covid-19 pacientiem 179 cilvēkiem Covid-19 ir pamatdiagnoze. No pacientiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 168 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 11 ir ar smagu slimības gaitu.

Kopumā pēdējās diennakts laikā Latvijas ārstniecības iestādēs ievietoti 23 Covid-19 pacienti, bet no slimnīcām izrakstīti 13.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā sarucis no 633,8 līdz 574,5 uz 100 000 iedzīvotāju.

No trim mirušajiem viens cilvēks bija vecumā no 50 līdz 59 gadiem, viens - 70 līdz 79 gadu vecumā un vēl viens - 90 līdz 99 gadu vecumā. No mirušajiem divi bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet viens bija vakcinēts. Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5699 ar Covid-19 inficētie.