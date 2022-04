Pie veterināra Latvijā bijuši jau vairāk nekā 500 Ukrainas bēgļu mājdzīvnieki

"Šis skaits no ievesto dzīvnieku skaita varētu atšķirties, jo dzīvnieku īpašnieki Eiropas Savienībā (ES) ir ieceļojuši caur Poliju un citām valstīm, līdz ar to robežkontroli ir veikusi tā ES dalībvalsts, kuras robeža pirmā ir šķērsota," skaidroja PVD pārstāve Ilze Meistere.

PVD arī iepriekš ir atgādināja, ka no Ukrainas ieceļojušajiem mājas (istabas) dzīvniekiem ir jāievēro karantīna, kā arī, neraugoties uz augstajiem trakumsērgas riskiem, PVD informēja, ka Eiropas Savienība ir piemērojusi atvieglojumus dzīvniekiem, kuri iebrauc no Ukrainas kopā ar saviem saimniekiem. Piemēram, ja iepriekš, ieceļojot no Ukrainas, mājdzīvniekam (kas uz Latviju nav vests komerciālos nolūkos), bija jābūt apzīmētam ar mikroshēmu, vakcinētam pret trakumsērgu, kā arī jābūt veiktam trakumsērgas antivielu līmeņa noteikšanas testam, tad tagad mājdzīvnieki no Ukrainas Latvijā tiek ielaisti arī tad, ja kāds no šiem noteikumiem nav izpildīts.